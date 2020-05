Estate in Fase 2: per UNCEM la soluzione è la scuola di montagna

I bambini e i ragazzi dei centri estivi andranno in montagna? Torino pensa a soluzioni per delocalizzare le attività a giugno e luglio sui territori?

Uncem - in attesa di disposizioni degli esperti e del comitato tecnico-scientifico nazionale - è pronta ad accoglierli e a fare un patto con le tante scuole, le cooperative, gli oratori, le strutture che organizzano iniziative per gli under 20 per definire un piano che di fatto non è per Uncem nuovo.

Da dieci anni, con tour operator quali BusCompany Linea Verde Viaggi o VIC, Uncem ha costruito un'offerta ricchissima di proposte, uno o più giorni, perfette per gli studenti. Per andare "A scuola di Montagna", tutto l'anno. Ragazzi insieme, con le classi, e poi con le loro famiglie. A prezzi anticrisi, per scoprire i territori divertendosi, per un modo nuovo di conoscere le aree montane che non sono "contorno" o "parco giochi" per le aree urbane, bensì luogo di apprendimento anche in questa fase di emergenza. Attenzione: non solo passeggiate, escursioni, sport. Queste componenti sono fondamentali, ma ne servono altre: storia, cultura, borghi, incontri con artigiani e imprese agricole. Vivere la dimensione vera della comunità. Questo per Uncem è importante.