I medici di famiglia all'Asl Cn2: "Nuovo sistema informativo rende difficile la gestione dei pazienti Covid sul territorio"

Da ieri il servizio assicurato dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) per la presa in carico domiciliare e territoriale dei pazienti Covid19 nel territorio dell’Asl Cn2 è "in forte difficoltà".



E’ quanto denuncia la sezione provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) con un documento firmato dai dottori Luciano Bertolusso, segretario provinciale dell’associazione di categoria più rappresentativa dei medici di famiglia, e Lorenzo Marino, coordinatore Fimmg per le Usca del Piemonte, nota nella quale si stigmatizzano le pesanti conseguenze sull’operatività delle stesse Usca causata dalla problematica transizione tra il portale informativo per la gestione dei pazienti finora messo a disposizione dalla stessa Asl e quello ora individuato dalla Regione per la stessa finalità.



"Il portale ECWMED – scrivono i due referenti in un documento appena inviato al nostro giornale – contenente i dati clinici dei pazienti Covid19 o sospetti tali, utilizzato in Asl Cn2 da oltre un mese con soddisfazione da parte dei medici del territorio, è stato disattivato arbitrariamente in data di ieri (martedì 5 maggio, ndr) alle ore 18. Questo è avvenuto nonostante nel nuovo portale WEBCOVID, attivato e fornito dalla Regione Piemonte tramite il Csi, non siano ancora accessibili al momento i dati clinici minimi necessari per la continuazione della presa in carico da parte dei medici Usca e dei Medici di Medicina Generale".



"La procedura non è stata condivisa con i medici e le organizzazioni sindacali di categoria e non è stata testata prima dell’utilizzo sul campo, per cui presenta notevoli difficoltà tecniche", prosegue la nota, nella quale si rimarca poi la "forte preoccupazione espressa la scorsa settimana dai medici Usca" per "un atto che ha paralizzato di fatto il servizio", al punto che i medici Fimmg arrivano a ipotizzare gli estremi di "una vera e propria interruzione di pubblico servizio, con tutte le relative potenziali conseguenze sulla salute dei pazienti da noi assistiti".



"Evidenziamo perplessità inoltre sulla gestione conforme alla normativa sul trattamento dei dati sanitari (diagnosi, terapie e altri dati clinici) 'migrati' senza il consenso dei medici che li hanno inseriti e accessibili in maniera non controllata a soggetti esterni alla Medicina Generale".



"Riservandoci di valutare ogni azione legale a tutela dei nostri medici e dei nostri assistiti – si conclude la denuncia dei medici di famiglia – confidiamo in una rapida riattivazione delle possibilità di accesso ai dati sanitari necessari già presenti sulla piattaforma ECWMED disabilitata e alla ripresa adeguata del servizio di comunicazione tra medici di medicina generale e Usca".