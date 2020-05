Il Comune di Boves a sostegno delle attività commerciali: "Per loro 100mila euro, le partite iva sono la spina dorsale di questo Paese" (VIDEO)

"Stiamo attivando la fase 2, quella della ripresa. Stanzieremo 100mila euro a favore delle categorie più colpite. Stiamo facendo il possibile per rilanciare l'economia bovesana".

A dirlo il sindaco Maurizio Paoletti, che evidenzia come le partite iva siano la spina dorsale del Paese.

Un'iniziativa che punta al rilancio delle attività commerciali chiuse e per il sostegno alle partite iva che più di ogni altro stanno soffrendo la crisi.

Il Comune di Boves, dati alla mano, ha registrato, rispetto al 2019, un incremento di decessi, nel periodo gennaio-aprile, di tre unità. 37 contro i 40 del 2020. "Non so come commentare questi dati - spiega il primo cittadino. Di sicuro la gestione della casa di riposo cittadina è stata molto buona e questo ha permesso di contenere contagi e decessi. Non solo, a parte qualche caso, la cittadinanza si è comportata in modo responsabile".

Non è mancata, comunque, da parte sua, nelle giornate in cui l'emergenza appariva più grave, qualche presa di posizione forte da parte di Paoletti. "Mi sembrava che le persone non si rendessero realmente conto di ciò che stava accadendo". "O lo capite con le buone oppure nessun problema. E' pronto il piano B, quello delle bare", aveva dichiarato.

Elogiata anche sulle testate extraprovinciali, sempre nei giorni di massima emergenza, anche la sua decisione di consentire ad una famiglia di Boves, con un figlio autistico, di poter accedere alle aree gioco, nonostante fossero chiuse per tutti.

Adesso la nuova fase sarà tutta concentrata sul rilancio delle attività commerciali locali. Si studieranno le modalità, in accordo con le associazioni di categoria. I 100mila euro si tradurranno in buoni spesa da utilizzare nei negozi cittadini, dai parrucchieri alle estetiste, dai bar ai ristoranti.