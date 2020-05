Il ritorno del mercato a Fossano. Per piazza Castello è buona la prima

Dopo i primi due banchi lunedì in piazza Dompè oggi, col ritorno dei banchi di alimentari in piazza Castello e in viale Alpi c’è stata la vera e propria prova del 9 per il lento ritorno alla normalità.

Tutto abbastanza tranquillo ai varchi di accesso dove, a parte rari casi di persone indispettite dai controlli, tutti si sono lasciati misurare la temperatura da parte dei volontari di Protezione Civile e ANC.

I banchi a loro volta erano transennati per mantenere la distanza dalla merce in esposizione ed evitare che questa fosse toccata senza guanti.

La cosa è piaciuta anche ai clienti: “Preferisco sapere che a toccare quello che acquisto sia solo il mio commerciante di fiducia e non siano passate decine di persone prima di me” ci racconta una cliente in una delle disciplinante code correttamente distanziate.

Contenti anche gli esercenti di piazza Castello il cui portavoce Giampiero Pompeiano ci ha accolti con un grande cartello con la scritta “andrà tutto bene”: “Siamo contenti di essere finalmente tornati in piazza. Il controllo e l’organizzazione sono stati ineccepibili. Oggi stiamo lavorando poco al di sotto del 50% rispetto a prima. Se guardiamo a prima dell’emergenza è poco, ma se pensiamo che manchiamo da due mesi siamo piacevolmente stupiti”.

Maggiore controllo, anche di chi, talvolta sui banchi ha le mani lunghe: la distanza contribuisce anche a ovviare ai piccoli furti di merce. La soddisfazione degli ambulanti è data anche da un’altra questione logistica: “Per la prima volta abbiamo a disposizione, a uso esclusivo, i bagni di piazza Castello. Sembra poca cosa, ma con i bar chiusi e tante ore in piazza eravamo preoccupati. Ho un mazzo di chiavi io, un altro ce l’hanno i vigili e sappiamo che saranno sanificati sempre prima e dopo il mercato e mantenuti chiusi al pubblico. Questo ci dà un senso di sicurezza.

Per ora non si sa ancora quando partirà, invece, il mercato di via Roma anche se già si è parlato di una sua dilatazione anche lungo viale regina Elena per aumentare le distanze ed evitare gli assembramenti: “Venerdì avremo un incontro virtuale con il sindaco Tallone e il referente di via Roma, Gualtiero Chiaramello. Noi siamo contenti di essere ripartiti, ma il mercato è un servizio ed è bello quando è completo