"La coltivazione di un pezzo di terra non è un passatempo qualunque: permettiamo la coltivazione degli orti nelle seconde case"

Diciamo sembra, perché da un lato il Governo emana un decreto dove non viene menzionato il problema, salvo ribadire a posteriori il divieto di accesso alle seconde case; dall’altro la Regione Piemonte, sulla base di tale decreto precisa che esiste la possibilità di raggiungere le seconde case per “svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene oltre per motivi indifferibili e a carattere di urgenza”. Sembrerebbe non contemplata l’attività orticola, in quanto non espressamente citata. Oppure le “attività di manutenzione e i motivi indifferibili e a carattere di urgenza” comprendono, a ragione, anche la cura dell’orto? Tenuto conto che andiamo verso la piena stagione produttiva e i poveri orti sono abbandonati a se stessi.