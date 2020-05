Marene, la casa di riposo Anni Azzurri "La Corte" senza contagi: “Attenzione maniacale. Ma mai abbassare la guardia”

“Un riconoscimento per la nostra attenzione maniacale ad ogni aspetto attinente a sicurezza e protezione. Ma certamente non ci sentiamo immuni, con questo virus mai abbassare la guardia”.

A parlare è il Direttore della RSA Anni Azzurri La Corte di Marene, Paola Bollati, che evidenzia come la struttura nel piccolo comune cuneese attualmente è “covid free” e non ha fatto registrare contagi.

“Abbiamo effettuato i tamponi a circa 50 ospiti sui 105 che abbiamo in struttura e tutti, oltre che asintomatici, sono risultati negativi al tampone. Altrettanti tamponi abbiamo fatto a tutto il nostro personale a diretto contatto con gli ospiti: sono infatti loro, potenzialmente, i vettori più pericolosi perché, ovviamente, entrano ed escono dalla struttura per tornare a casa, in famiglia. Anch'essi sono risultati tutti negativi”.

Attenzione maniacale, si diceva, tanto che già il 17 febbraio la struttura di via Guglielmo Marconi aveva deciso di limitare le visite, contingentate a una durata di mezz’ora per ciascun ospite e con tutti i dispositivi di protezione da far indossare ai familiari visitatori, mascherina, guanti, camice, calzari.

“Poi – continua la Bollati - appena si è avuta notizia del primo caso italiano a Codogno, in condivisione con il nostro Direttore Sanitario, Dott.ssa Erica Giona, abbiamo prontamente deciso di chiudere la struttura”.

“Non siamo una Rsa tradizionale ma gestiamo anche casi complessi e particolari, sia dal punto di vista cognitivo, con un nucleo Alzheimer, sia dal punto di vista sanitario e assistenziale, con stati vegetativi e minime coscienze, alte complessità neurologiche, tracheostomizzati, ventilati e dialisi peritoneale. La gestione di queste complessità ci ha portato anche in questa occasione ad essere molto attenti ed a tenere particolarmente alto il livello di guardia già dalle prime avvisaglie del virus”.

Un sistema che evidentemente finora ha dato buoni riscontri per la Rsa cuneese.