Mondovì: con la Fase 2 sono ripartiti i lavori in città

A Mondovì, con l'avvento della Fase 2, hanno ufficialmente ripreso il via le manutenzioni ordinarie e straordinarie, con i tecnici, gli operai e le ditte incaricate che stanno per iniziare a prendersi cura dei marciapiedi di via Cuneo per poi passare, subito dopo, all'abbattimento delle barriere architettoniche presso la rotonda tra via San Bernardo e via San Fiorenzo, alla sostituzione del parapetto e alla realizzazione di uno scarico per le acque reflue presso la scalinata di via Accorciatoia alla Cappella, al Borgato.