Peveragno, il Birùn sospende anche le attività di maggio e giugno: continuano le iniziative online

"A proposito di cultura e di salute collettiva, nell'attesa di rincontrarci virtualmente o di persona, vi inoltriamo questa bella riflessione di Alessandra Rossi Ghiglione (fondatrice e direttrice del “Social Community Theatre Centre”) e vi abbracciamo virtualmente uno a uno: “Diciamo che la cultura fa bene alla salute, ma di quale salute oggi stiamo parlando? La narrazione di sistema che il Covid-19 ci ha portato legittima un’idea di salute solo sanitaria, in cui la cultura della relazione e della partecipazione sono inessenziali e in cui il ruolo della cultura si ferma a quello di offrire un altro contenuto alla fruizione consumistica che intrattiene ma non cura. Sappiamo che non è così, che la salute è una dimensione biopsicosociale e che la cultura cura e fa salute quando diventa partecipazione e co-creazione. Per ripartire dobbiamo ritrovare nel distanziamento fisico la possibilità di inventare vicinanze sociali e produrre significati culturali condivisi che alimentino l’immaginazione e la resilienza e che consentano di dar voce a narrazioni sociali altre, diverse da quelle prevalenti. Stiamo scoprendo, ce lo dicono gli esperti, che in corso nella popolazione c’è un trauma collettivo. Si parla di danni al benessere mentale, si attivano gli psicologi per un supporto individuale. Eppure nessuna civiltà elabora i propri lutti se non attraverso azioni rituali e culturali che consentono alla collettività di fare memoria delle perdite e trarre un significato condiviso per costruire futuro. D’altra parte la IOM, che si occupa di Menthal Health and Psychosocial Support nel suo più recente manuale, ci parla delle pratiche artistiche e culturali come approcci efficaci per curare il trauma collettivo. Abbiamo bisogno di riti, feste, opere comunitarie che non ignorino la dimensione della vulnerabilità umana ma che la propongano come spazio di crescita universale e di produzione di valore”".