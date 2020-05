Riapre il rifugio Dahu: a 1702 metri di altitudine, è il take away più alto della Valle Stura

Ha riaperto ieri mattina il rifugio Dahu, dopo due mesi di stop. Solo take away, il più alto della Valle Stura, essendo a 1702 metri di quota.

Nessuna possibilità di consumare all'interno e nessun tavolo nemmeno nel dehor.

Si prenota via whatsapp o tramite la pagina Facebook del rifugio, si sceglie cosa ordinare e si comunica un orario presunto di ritiro, in modo da evitare qualunque tipo di assembramento.

Il cibo potrà essere consumato in solitudine in un prato, scendendo verso valle, comunque mai in gruppo, perché sono vietati i picnic.

Ma è comunque un piccolo segnale per chi vuole andarsi a fare una passeggiata in zona, perché può contare sulla possibilità di un buon pasto o solo di uno spuntino e soprattutto può dare una mano alla montagna a ripartire, nel rispetto di quelle che sono tutte le misure di sicurezza.

Che forse in pochi posti possono essere garantite come in quota.