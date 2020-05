Saluzzo: posticipata a settembre la prima rata della Tari

Ricordiamo ai contribuenti che la scadenza della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) 2020 è stata spostatadal 16 maggio al 30 settembre e che le bollette da pagare verranno inviate a casa.

Pertanto non è il caso di preoccuparsi se la bolletta non è stata ancora ricevuta, e invitiamo i cittadini a non presentarsi in Comune per ottenere chiarimenti, dal momento che sono ancora in vigore le disposizioniregionali in merito all’emergenza Coronavirus, che impongono la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli, tranne che per i servizi essenziali ed indifferibili, e l’accesso agli uffici del Comune solo su appuntamento, così da evitare assembramenti.