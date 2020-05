Stefano Allevi protagonista del nuovo appuntamento video di Cuneo in Azione: al centro l'immigrazione e i suoi cambiamenti post Covid-19

Nato a Milano nel 1958, diplomato all'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano, laureato in Scienze Politiche a Milano e Dottore di Ricerca in Sociologia e ricerca sociale a Trento. Dal 1998 lavora presso l’Università degli Studi di Padova, dove è professore ordinario di Sociologia. È specializzato nello studio dei fenomeni migratori, in sociologia delle religioni (con particolare attenzione alla presenza dell’islam in Europa), e in studi sul mutamento culturale e politico. Dal 2016 al 2018 è stato membro del Consiglio per le relazioni con l’islam italiano presso il Ministero dell’Interno, e a cavallo del 2016/2017 della Commissione di studio sul jihadismo e la prevenzione della radicalizzazione presso la Presidenza del consiglio dei ministri.