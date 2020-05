Fase 2: mangiare aglio a volontà promette simpaticamente (solo) il distanziamento sociale

Una bella bagna caoda da gustare con le verdure del proprio orto al modo di Marina Tibaldi di Bra. Altro che chilometro zero!

Non servirà a curare il Coronavirus, ma è simpaticamente utile per assicurare il distanziamento sociale. Stiamo parlando dell’aglio, un alimento con alcune proprietà antimicrobiche, ma senza evidenze scientifiche di azione preventiva nei confronti del Covid-19.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, che ha smontato molte altre tesi di questi tempi, tra cui quella di mangiare tante arance e limoni per prevenire il contagio in virtù della vitamina C. Sui giornali abbiamo letto bufale di ogni tipo, autentici virus in mezzo alle informazioni serie e certificate.

L’elenco è davvero lungo! La fake più popolare è che bevendo tanta acqua, ci si possa liberare dell’infezione e non sono mancati i sostenitori delle proteine della carne, individuandola come baluardo contro il virus.

È stata chiamata in causa anche la zanzara, accusata di trasmettere il Coronavirus attraverso la puntura. Una fake pure questa, perché, spiegano gli infettivologi, è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce.

Insomma, c’è chi ha fatto a gara per spararla più grossa e in quarantena ha lasciato a casa anche un po’ di senno. Ad esempio, sul fronte dell’igiene, si va da gli asciugatori per mani ad aria calda che ucciderebbero il virus a quelli che consigliano di pulire le zampe dei cani con la candeggina. Avete capito bene, con il rischio di procurare sofferenza e danni agli amici a quattro zampe.