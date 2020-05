Le iniziative del mese di maggio del santuario di Monserrato

E’ iniziato il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna e che tutti gli anni vede la Parrocchia di Monserrato impegnata comunitariamente nell’esprimere ogni giorno la propria devozione a Maria presso il Santuario di Monserrato.



Quest’anno, purtroppo non sarà possibile vivere “insieme” i momenti comunitari delle nostre celebrazioni eucaristiche e della nostra preghiera alla Madonna di Monserrato.



“Da una parte questo dispiace molto – dice il Parroco - ma dall’altra ci stimola a vivere, forse con maggior convinzione e profondità, la devozione a Maria.

Quel rosario recitato insieme ogni mattina lungo la strada che dalla chiesetta della Madonnina porta a Monserrato, oppure pregato in Santuario prima della Messa, potrà essere sostituito dalla preghiera mariana fatta ogni giorno personalmente o in famiglia. Perché come genitori e figli non recitare in casa ogni giorno almeno una decina del rosario? ”.



La Parrocchia, insieme ai volontari del Santuario, propongono altre iniziative, in particolare: “Una Fiamma, una presenza”. Nella chiesa parrocchiale e di Santa Croce troverete dei lumini. Chi desidera potrà deporli nel cestino accanto. Verranno portati dai volontari a Monserrato e accesi davanti alla Madonna secondo le intenzioni degli offerenti.



Inoltre dal 4 maggio il santuario rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 7.00 alle 19 per permettere la preghiera personale. L’apertura e la chiusura verranno accompagnate dal suono delle campane per invitare tutti alla preghiera.



Per tutto il Tempo Pasquale in santuario rimarrà acceso il Cero Pasquale segno di Cristo risorto, simbolo della nostra presenza davanti al Tabernacolo e della nostra preghiera alla Madonna.



Al santuario, nella chiesa parrocchiale e di Santa Croce, per chi desidera pregare con il Rosario, verranno poste delle coroncine con l’immagine della Madonna di Monserrato.



In parrocchia e in Santa Croce sarà disponibile una brochure con le preghiere proposte da papa Francesco per il mese mariano



Come sempre siamo invitati a seguire la celebrazione della Messa, la preghiera del Rosario sulle varie emittenti. In particolare: Rai 1: ore 7.00 Messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta Tv 2000: ore 18.00 Rosario da Lourdes – ore 19.00 S. Messa



“Certo – dice il Parroco - nulla potrà colmare il grande vuoto lasciato dalla mancanza del mese di maggio a Monserrato. Sono però persuaso che la nostra preghiera personale, intrisa di sofferenza, e quei piccoli segni che ci terranno uniti, saranno molto ben accetti alla Madonna, che Maria è la donna del Magnificat ma anche la mamma sotto la Croce. Un buon (speciale) mese di maggio a tutti”.