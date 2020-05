Nuovo ospedale, da lunedì attiva linea bus da Bra con 30 collegamenti giornalieri andata e ritorno

In vista del trasferimento a Verduno delle attività ospedaliere del "Santo Spirito" di Bra, con operatività già dalla prossima settimana per quanto riguarda la Medicina Interna, l’Agenzia della Mobilità piemontese ha attivato un primo collegamento bus andata/ritorno da Bra tramite l’estensione della linea 1 Bra-Pollenzo della conurbazione urbana, che da lunedì 11 maggio raggiungerà anche il nosocomio unico territoriale “Michele e Pietro Ferrero”.



Trenta, in questa fase sperimentale di monitoraggio, i collegamenti giornalieri in andata e ritorno, con partenza dal Movicentro di Bra (piazza Caduti di Nassiriya) e destinazione finale sul piazzale antistante l’ospedale di Verduno.



Le corse della linea 1 rispetteranno l’orario completo e non saranno soggette alle limitazioni introdotte in relazione all’emergenza Coronavirus.



L’orario della nuova linea 1 Bra-Pollenzo-Verduno è consultabile sul sito web del gestore del servizio del Trasporto Pubblico Locale braidese www.viaggisac.it (link diretto).