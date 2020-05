Violento temporale (con grandine) nelle valli del Saluzzese: al lavoro anche i Vigili del fuoco

Un violento temporale, a tratti misto a grandine, si è abbattuto ieri sera (6 maggio) sul Saluzzese, in particolare sulle vallate, creando qualche disagio, fortunatamente non grave.

Le stazioni meteo dell’Arpa hanno documentato l’intensità del nubifragio, che in pochi minuti, ha portato ad un accumulo al suolo di 9,6 millimetri d’acqua sul versante di Pian Munè di Paesana, 16 millimetri a Paesana, 5,4 millimetri a Barge, 4,8 a Brossasco.

I livelli idrometrici di Po e Varaita non hanno subito incrementi significativi. Non lo stesso, invece, è successo per il torrente Ghiandone, che da Barge corre poi verso la pianura, e che da sempre funge da monito della situazione in caso di piogge intense.

Il livello del Ghiandone, dopo il temporale, è passato dai 25 centimetri delle 20, a 1 metro e 68 centimetri delle 23.30. Un incremento di 1 metro e 43 centimetri, con il picco avuto ovviamente a temporale già passato, comunque bel al di sotto della pre-soglia di guardia.

Proprio a Barge, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in alcuni interventi per la rimozione di alberi pericolanti e per danni causati dall’acqua (tra cui un prosciugamento), tutti in località San Martino. Le squadre hanno operato lungo le strade provinciali 28, 29 e lungo via Cavour.

Sempre tra Envie e San Martino di Barge, alcuni lettori ci segnalano ingenti danni provocati dalla grandine che ha flagellato il territorio.