Come trovare l’hobby giusto: tempo libero, internet e intrattenimento

Avete mai sentito o letto che nella vita ci sono poche verità assolute? Dipende da ognuno di noi essere totale o parzialmente d’accordo con questo enunciato, ma considerando il tema sul quale parliamo questa volta, concludiamo che è innegabile il bisogno che tutti abbiamo di trovare cose divertenti e interessanti per fare nel nostro tempo libero(soprattutto se dobbiamo restare a casa per periodi di tempi prolungati).

Qualcosa che può perfino avere un valore speciale o essere una passione per noi. Questa è una verità assoluta nelle nostre vite.

Ci sono ovviamente innumerabili opzioni per ogni persona. Quelli che preferiscono restare a casa leggendo un bel romanzo, quelli a cui piace molto uscire con gli amici, quelli che hanno una predilezione per gli sport o quelli che sono amanti dei film. Per tutti c’è sempre una preferenza.

Per esempio, nei nostri tempi qualcosa preferita per passare il tempo da moltissimi giovani è il videogioco (e l’internet in genere). Qua possiamo considerare due catgorie: grandi giochi su pc (Uncharted, The Last of us, Resident Evil, Halo, Final Fantasy, Half life, ed altri) e giochi online in diversi siti web (i semplici e coinvolgenti giochi “.IO” oppure giochi più sfidanti come Book of Ra 6, Vikings Village, War Brokers, Bullet Force, Fight Virus e moltissimi altri).

Consigli per trovare un hobby adeguato

È molto interessante se ci fermiamo un attimo e pensiamo al senso di avere un hobby. Questo è strettamente legato al nostro modo di essere, nostro modo di pensare, nostro modo di sentire e la nostra definizione di quello che è divertente, soddisfacente e di qualcosa che genera certa attrazione e comodità in noi.

Tutti questi sono sensazioni che un hobby ci può fare sentire, allora se vogliamo sceglierne uno, possiamo tentare di:

Imparare a conoscerci meglio per sapere cosa vogliamo fare e quali sono le nostre opzioni migliori. Ricordare cosa ci rendeva felici da bambini può essere anche utile perchè se guardiamo al nostro passato, sicuramente potremo viaggiare a tempi più dolci e semplici. Interessarci per i hobby di altri, come i hobby dei nostri amici per esempio. Osservare quello che ci circonda è anche una buona idea. L’hobby non deve essere per forza qualcosa molto costosa o elaborata.

Perché avere uno o più hobby?

Questa domanda può sembrare poco intelligente ma veramente non è così. Gli effetti di realizzare un’attività ricreativa in modo abituale non sono pochi.

Normalmente spendiamo molto del nostro tempo al lavoro perché è quello che si deve fare. Ma quanti di noi godiamo la nostra professione o il nostro job? Questo negli ultimi anni ha avuto così tanta rilevanza che nei grandi paesi sviluppati, molte aziende devono offrire forme di intrattenere i loro lavoratori.

La ragione è facile da capire e ha molta logica: livelli di felicità più elevati è uguale a livelli di produzione più elevati. Questo nel’ambito aziendale. E cosa succede nell’ambito personale?

La risposta è evidente. Un hobby può salvarci dalla noia e ci porta altri benefici come:

Ci fornisce una maniera di liberare lo stress di ogni giorno. Possiamo imparare cose nuove dipendendo dal hobby scelto. Ci permette di esplorare i nostri talenti o forse cose che sempre abbiamo voluto fare. Ci allontana da cattive abitudini. Ci aiuta contro pensieri cattivi e depressivi. Può collegarci con altre persone con gusti simili. Ci offre una finestra per guardare un altro paesaggio nella nostra vita e avere un momento “zen” soltanto per noi.

Tipi di hobby

Parlare sui tipi di hobby e una classificazione molto logica è forse un compito innecessario ma possiamo identificare quali sono le attività più popolari. In primo luogo c’è quello che rappresenta una passione per moltissima gente: gli sport. Il calcio, il pallacanestro, il pugilato e il baseball sono solo alcuni dei più seguiti e praticati.

Dopo c’è anche l’esercizio fisico come la ginnastica, lo yoga, la palestra o il running. Continuando con la lista possiamo nominare grandi favoriti come la lettura/i libri, la musica, i film e le serie tv.

In conclusione, cercare un hobby ideale può essere un po’ complicato se non sappiamo dove iniziare ma se lo troviamo ci rende migliori persone, più consapevoli e aperti, e come lo afferma l’autore Vincenzo Berghella nel suo libro “Felicità: il percorso scientifico per raggiungere il benessere”:

“Avere uno o più hobby è una chiave importante

per raggiungere la felicità. Le persone spesso non capiscono

cosa li rende veramente soddisfatti, e quindi non si immergono

in attività che li portino a uno stato di benessere”

Quindi è qualcosa sulla quale dobbiamo riflettere con maggior attenzione.

C’è molto da dove scegliere quando noi abbiamo voglia di trovare la nostra attività prediletta: sport, libri, imparare lingue, videogiochi online, andare in palestra, film o musica. Può essere anche un’attività “difficile”, qualcosa sfidante come giochi con numeri o indovinelli.

Il più importante è ricordare l’obbiettivo principale dei hobby: costituire uno dei tanti mezzi a nostra disposizione per diventare più felici e intrattenerci.