Sommariva del Bosco, nuove puntate per Area 30 con ospite il vicesindaco Marco Pedussia

Dopo il successo della serie di trasmissioni sul canale Youtube dal titolo "I miei vinili", Area 30 propone una nuova serie di puntate in orario serale, dalle 21 alle 23, sul tema "La musica dei miei amici".



Ogni puntata avrà appunto come ospiti degli amici, ogni settimana diversi, che risponderanno alle domande del conduttore Antonio Gastaldi e che proporranno una selezione di brani musicali tra i loro preferiti. Le domande del conduttore saranno ispirate dal titolo delle canzoni scelte e spazieranno su vari argomenti. Il primo ospite della nuova rassegna musicale sarà il vice sindaco Marco Pedussia che proporrà una sua selezione di brani e risponderà a domande in merito alla sua attività di amministratore comunale, ma il dibattito toccherà anche argomenti più leggeri, come la sua passione per il calcio.



Il primo appuntamento sarà quello di domani, giovedì 7 maggio alle ore 21.