Il mercato delle idee: storia di una collaborazione fra istituti scolastici di Saluzzo e Revello

A inizio anno scolastico i Dirigenti rispettivamente dell’Istituto Superiore Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, Flavio Girodengo, e dell’Istituto Comprensivo di Revello, Paola Maniotti, hanno siglato una collaborazione che ha visto coinvolti i due Istituti, ciascuno per le proprie competenze, nella progettazione di un nuovo spazio nel cortile delle scuole di Revello, chiamato Il mercato delle idee.

L’idea era legata al progetto promosso dall'I.C. di Revello, L’ora di lezione non basta, che prevedeva, fra le altre azioni, la creazione di un ambiente destinato agli allievi dell’Istituto, in cui organizzare attività di scambio di prodotti (scambia-libri, scambia-giochi…), di ‘vendita’ di oggetti prodotti dalle classi per l’autofinanziamento, di solidarietà (raccolta del Banco Alimentare o della Caritas, Arance della salute…). Lo spazio sarebbe stato anche fruibile da Associazioni o gruppi di genitori per l'organizzazione di mercatini di beneficienza, per iniziative di raccolta fondi per la scuola e per altre realtà del territorio.

L’emergenza COVID-19 non ha fermato il progetto: la classe 4^F del corso CAT geometri, seguita dal prof. Gianpiero Cavallo, ha sviluppato a tutt'oggi una serie di interessanti proposte, rivedendo l’idea originaria di riutilizzare un vecchio deposito (soluzione rivelatasi non percorribile) e proponendo una nuova costruzione.

Le soluzioni più interessanti presentate dai ragazzi vertono sulla realizzazione di un percorso coperto che unisce idealmente il parcheggio della scuola con la serra situata nel giardino. Sotto tale percorso troverebbero sede dei "moduli-contenitori" da aggiungersi via via che le attività previste dal progetto richiedessero più spazio. Tutta la struttura sarà realizzata con materiali e sistemi a minimo impatto ambientale secondo un approccio legato all'intero ciclo di vita del manufatto. Particolare attenzione verrà dedicata anche alla progettazione e alla realizzazione degli arredi, seguita dal corso legno, sempre facente parte dell’Istituto Denina Pellico Rivoira.

Ci auguriamo che nel prossimo anno scolastico, anche grazie al coordinamento del Comune di Revello attraverso l’Ufficio Tecnico nella persona del geom. Denis Cravero il progetto redatto dagli studenti del Denina possa, tradursi in uno spazio costruito.