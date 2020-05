La "Vespa Samurai", nemica naturale della cimice asiatica, è arrivata in Piemonte: lo conferma la tesi del saluzzese Alberto Mattio

Alberto Mattio, 24 anni, di Saluzzo. Da venerdì 17 aprile è dottore in scienze agrarie dopo aver conseguito la laurea magistrale con la votazione finale di 110/110. Da febbraio è apprendista tecnico frutticolo presso la Coldiretti Saluzzo.

Si è laureato per via telematica, come molti in questo attuale periodo storico dettato dall’emergenza sanitaria. Un metodo sicuramente “nuovo” che Alberto definisce: “diverso ma comunque bello. Laurearmi a casa mia, nell’azienda famigliare, dove ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’agricoltura, è il coronamento di un lungo percorso, ed è stato molto emozionante. Diverse sono le persone che in questo momento di difficoltà per cause maggiori non hanno avuto la possibilità di potersi laureare, per questo motivo posso ritenermi molto fortunato.”

La tesi con la quale il neo dottore ha conseguito la laurea, svolta insieme al gruppo di ricerca della Professoressa Luciana Tavella dell’università di Torino, tratta un tema molto sentito nell’ambito del settore primario. Ovvero quello dei parassitoidi oofagi. Per farla semplice, questi insetti svolgono il ruolo di limitatori naturali sviluppandosi a carico delle uova di altri insetti. L’analisi nello specifico ha preso in esame il “fenomeno” della cimice asiatica, insetto infestante che da anni colpisce le colture del nostro paese. Lo studio ha evidenziato come i migliori parassitoidi della cimice asiatica provengano dall’Asia (Cina, Giappone), queste specie infatti non sono indigene, di conseguenza non sono originarie dei nostri territori. Ma così come è arrivata in Italia la cimice asiatica, anche il suo parassitoide si è insediato in alcuni stati al di fuori dell’areale di origine.

“La mia ricerca si è sviluppata partendo dalla raccolta su tutto il territorio piemontese di uova della cimice asiatica (Halyomorpha halys). – spiega Alberto - Le uova raccolte sono state portate in laboratorio. Qui sono state allevate con l’obiettivo di individuare le specie di parassitoidi oofagi presenti in Piemonte in grado di svilupparsi a carico della cimice asiatica.”

“Dalle indagini – continua - è emerso che nel nostro territorio sono presenti diverse specie di parassitoidi in grado di svilupparsi a carico della cimice asiatica. La specie più diffusa è Anastatus bifasciatus, un parassitoide indigeno che negli anni si è adattato alla cimice asiatica. E’ emerso, inoltre, come in alcuni comuni, soprattutto nei pressi della cintura torinese, si siano insediate delle popolazioni del parassitoide esotico Trissolcus japonicus, meglio conosciuto come “vespa samurai”. Questa specie è il principale limitatore naturale della cimice asiatica nel suo areale d’origine, il nostro studio ne conferma l’arrivo in Italia e la presenza in alcune località piemontesi.”

“Con la collaborazione del centro di ricerca Agrion i sopralluoghi sono stati svolti anche in provincia di Cuneo – prosegue - in totale sono stati otto i comuni indagati. Dalle uova raccolte è emerso che nella nostra provincia A. bifasciatus è l’unica specie presente in grado di parassitizzare le uova della cimice asiatica. Purtroppo in nessun sito del cuneese sono stati trovati degli individui della vespa samurai ma è molto probabile che nei prossimi anni, data la vicinanza alla provincia di Torino, possa diffondersi anche da noi.”

“I risultati ottenuti – conclude Alberto Mattio - evidenziano come la presenza della vespa samurai influenzi positivamente la percentuale di uova parassitizzate della cimice asiatica.”

"Nei siti dove sono solo presenti soltanto i parassitoidi indigeni (come ad esempio Anastatus bifasciatus) il tasso di parassitizzazione è stato inferiore al 15% rispetto a quelli dove si è ormai insediata la vespa samurai. Negli anni è ipotizzabile che il tasso di parassitizzazione possa ulteriormente aumentare, dato che la vespa samurai è arrivata nelle nostre aree da poco tempo. Inoltre speriamo che i dati della nostra ricerca possano essere utili, quando approvato, per il piano di moltiplicazione in laboratorio e rilascio in campo della vespa samurai per la lotta contro la cimice asiatica.”