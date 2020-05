"Dehors più ampi per tutti": la proposta di Fratelli d'Italia a 13 sindaci del Monregalese e delle Langhe

"Riteniamo sia urgente consentire alle attività che occupano un'area di suolo pubblico di espanderla e di offrire la possibilità a chi è sprovvisto di tali sbocchi esterni, provvisoriamente, di accedere e utilizzare eventuali parcheggi o tratti stradali in prossimità, prendendo quindi in seria considerazione l'attuazione di consistenti pedonalizzazioni. Le attività di pubblico beneficerebbero di un ampliamento tale da guadagnare lo spazio necessario per mantenere il più possibile gli spazi che erano usufruibili prima dell'epidemia, compatibilmente con il mantenimento delle distanze di sicurezza".

Queste sono le parole che Claudio Sarotto, presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d'Italia, ha rivolto ai sindaci di tredici Comuni (Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Margarita, Mondovì, Pianfei, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì) per chiedere loro, di fatto, di prendere in seria considerazione la possibilità di permettere l'ampliamento dei dehors dei locali pubblici.

In questo periodo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, dove si evidenziano gravi difficoltà per le attività, Sarotto ritiene che "dobbiamo sentirci tutti impegnati nella continua ricerca di soluzioni sostenibili che possano in qualche modo essere utili nel fronteggiare le criticità. Viviamo in realtà territoriali ricche di pubblici esercizi, con un'ampia offerta di locali di ristorazione, di bar, di pizzerie: sono luoghi di incontro e di scambio, che caratterizzano lo stesso tessuto sociale della zona. Attività molto apprezzate e in grado di essere catalizzatore e motore per tutto il territorio, nonché un indispensabile tassello dell'offerta turistica del territorio stesso".