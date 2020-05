Montagna, bivacchi inagibili per l'emergenza Covid-19, il CAI: "Non li chiudiamo, ma entrateci solo per assoluta emergenza"

“Bivacco inagibile causa emergenza Covid-19. L'accesso equivale all'assunzione per l'utente del rischio di contagio da Covid-19. Utilizza il bivacco solo in caso di emergenza”.

E' con questo messaggio, per ora solo divulgato ma che presto sarà affisso su tutti i bivacchi, che il Club Alpino Italiano ha deciso di informare escursionisti ed alpinisti sul fatto che chi li utilizza lo fa a suo rischio e pericolo.

“Abbiamo dibattuto a lungo sulla questione - spiega il presidente della Commissione centrale rifugi Giacomo Benedetti. I bivacchi sono stanzette piccole, non sono paragonabili ai rifugi. Come garantire la pulizia o la sanificazione? Non è possibile. Ma non è possibile nemmeno chiuderli, perché sono un supporto propedeutico alle salite alpinistiche e pertanto devono essere aperti come riparo in caso di necessità".

Benedetti evidenzia come negli ultimi anni siano stati costruiti molti bivacchi, alcuni a bassa quota, spesso in memoria di qualcuno morto in montagna. Sono costruzioni, queste, che in qualche modo ne hanno "snaturato" la funzione alpinistica. "Abbiamo riflettuto, chiedendoci se i bivacchi di facile accesso dovessero venire chiusi, perché più escursionistici che alpinistici. Ma bisognava trovare una linea che valesse per tutti i bivacchi e allora abbiamo scelto quella del senso di responsabilità".

Tradotto: i bivacchi non devono essere utilizzati come luoghi di gita, dove fermarsi a mangiare o a dormire dopo una passeggiata. Devono essere visti solo come supporti di emergenza per chi, impegnato in salite o escursioni, ne dovesse avere bisogno.

"Avvisiamo che i bivacchi possono essere luoghi di contagio. Non si entra e non si staziona, se non per assoluta necessità. Confidiamo nel buon senso delle persone. Al momento è l'unica strada possibile", chiude Benedetti.