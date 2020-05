Pazienti Covid: via libera al trasferimento nell'ex clinica San Giuseppe di Asti

Da domani mattina potrà iniziare il trasferimento dei pazienti covid dall’ospedale Cardinal Massaia di Asti all’edificio “Al Castello” dell’ex clinica San Giuseppe di Asti.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, dopo che questa mattina si è svolto il sopralluogo alla struttura da parte del commissario e del presidente della Commissione di vigilanza dell’Asl di Asti, alla presenza dei carabinieri del Nas di Alessandria, che, acquisito il parere dei Vigili del Fuoco, hanno verificato le condizioni di sicurezza.

«Sono state eseguite le ulteriori modifiche richieste – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi –, per cui la struttura può finalmente aprire in sicurezza. Su questi aspetti di garanzia dobbiamo essere assolutamente intransigenti. Meglio una precauzione in più, piuttosto che rischiare di estendere il contagio. In questo caso, il vantaggio di liberare decine di posti all’interno dell’ospedale cittadino per accelerarne il progressivo ritorno alla normalità operativa, valeva certamente il massimo sforzo precauzionale per consentire di portare a termine l’operazione in condizione di totale sicurezza».