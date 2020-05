Racconigi attiva il nuovo servizio di verifica apertura o sospensione delle attività tramite codice Ateco

In un ottica di servizio per il territorio e per una informazione precisa e puntuale per tutta la cittadinanza e per l’imprenditoria locale, il Comune di Racconigi consiglia di utilizzare un nuovo strumento di ricerca, gratuito, ideato dalla ditta Omniavis srl, per verificare se la propria attività è aperta o sospesa in questo periodo di emergenza sanitaria.

Collegandovi al sito https://ateco.omniavis.com potrete verificare, inserendo il codice Ateco, se la vostra attività potrà rimanere aperta oppure no.

Un motore di ricerca con un database in continuo aggiornamento, che in questo momento di emergenza sanitaria e economica è molto utile a tutti per rimanere informati e per fugare ogni dubbio nel passaggio nelle varie fasi di apertura di attività.

"Si ringrazia il dottor Simone Chiarelli e la ditta Omniavis srl per la collaborazione e per aver ideato questo programma di ricerca molto pratico, preciso e fruibile in modo semplice a tutta la cittadinanza".