Rifreddo, il Comune scrive a Governo e Parlamento: "Il Coronavirus ha reso il digital divide ancora più insopportabile"

Che la situazione del digital divide nei piccoli comuni montani sia ormai un caso classico di quanto le promesse di infrastrutturalizzazione del paese siano disattese è ormai cosa ampiamente risaputa.

L’emergenza sanitaria in corso e le misure conseguenti di limitazione hanno però reso particolarmente evidente questa situazione tanto che alcuni enti hanno deciso di inoltrare a Governo e Parlamento nuove missive per invitare questi ultimi a risolvere una volta per tutte la questione. A Rifreddo ad esempio il sindaco Cesare Cavallo nell’ambito di un’iniziativa Uncem, ha messo nero su bianco questa situazione.

“In questo periodo - ci ha spiegato il primo cittadino - molti rifreddesi hanno dovuto lavorare da casa ed i loro figli seguire le lezioni online un fatto che ha causato parecchie difficoltà vista l’assenza di connessioni veloci è stabili. Più in dettaglio si è creato una sorta di lotta con telefonini, pc, adsl e connessioni varie che saltavano e riapparivano rendendo a volte addirittura vano parte del lavoro già effettuato. Una situazione che francamente trovo inaccettabile e che rischia di vanificare i tanti sforzi che noi facciamo per rendere appetibile risiedere nei nostri bei territori”.