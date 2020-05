Saluzzo, il Marchesato Opera Festival già al lavoro... per l'arrivederci

Il Marchesato Opera Festival da sempre porta la musica antica in luoghi di immensa bellezza, negli stessi luoghi che nei secoli l’hanno sentita risuonare. Un Festival, soprattutto, che accoglie artisti di altissimo livello da tutto il mondo, portandoli a vivere per un’intera settimana Saluzzo e il suo

Vista l’impossibilità, al momento, di programmare viaggi, prove e spostamenti per gli artisti, siamo costretti a sospendere il Festival così come il pubblico l’ha conosciuto in questi anni. Il nostro non è un addio, ma un arrivederci, ad altri spazi, virtuali, attraverso le nuove tecnologie di cui la Fondazione Alto Perfezionamento Musicale è un esempio eccellente.