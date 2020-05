Confindustria Cuneo, nuovo webinar sulle cave e sulle misure di sicurezza anti Covid-19

Nel variegato programma dei seminari on-line interattivi proposti dai gruppi di lavoro per l’emergenza coronavirus di Confindustria Cuneo figura il webinar di venerdì 8 maggio, alle 10, organizzato dal pool “Riorganizzazione in sicurezza” coordinato da Andrea Corniolo, promosso con il Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte e in collaborazione con Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili).Saranno affrontare le questioni legate all’applicazione dei protocolli di sicurezza nelle cave e per le attività estrattive in genere.

Come afferma Dario Stroppiana, presidente della Sezione Materiale da costruzione-Estrattori di Confindustria Cuneo, "da alcuni giorni, dopo il lockdown, sono ripartite anche le nostre attività impegnate nella stretta osservanza del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. L’argomento è stato trattato e dibattuto in varie sedi, ma abbiamo ritenuto sia utile organizzare un seminario dedicato specificatamente alle attività estrattive".

L'argomento sarà trattato durante gli interventi del dottor Edoardo Guerrini e del dottor Luigi Rinaldi, funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione.Seguiranno le domande dei partecipanti rivolte ai relatori che è possibile inviare preventivamente al dottor Rinaldi, all’indirizzo luigi.rinaldi@regione.piemonte.it

Sarà comunque possibile porre dei quesiti in diretta, interagendo con la piattaforma che ospiterà il webinar. "Ritengo questo appuntamento un’occasione importante per approfondire le problematiche legate al contrasto della diffusione del virus nelle aziende del settore estrattivo, contando sull’esperienza e sulla disponibilità dei funzionari regionali", sottolinea il presidente Stroppiana.

Le adesioni si devono formalizzare on-line, sul sito uicuneo.it/calendario e, a iscrizione effettuata, sarà inviato il link per il collegamento.La partecipazione è riservata alle imprese associate a Confindustria Cuneo e ad Ance delle province di Cuneo, Asti e Alessandria.Per maggiori informazioni: e-mail confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171-455583.