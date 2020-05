Arrivate a Cuneo le prime mascherine dalla Regione Piemonte

Prosegue l’attività di verifica del rispetto delle disposizioni da parte della Polizia Municipale. In questi giorni sono stati intensificati i controlli presso gli esercizi commerciali, ma anche nelle aree maggiormente frequentate, parchi, giardini e isola pedonale di Viale Angeli.

Non è il momento di abbassare la guardia, serve responsabilità e attenzione da parte di tutti per tutelare la propria salute e di quelli che ci circondano. Anche in questa Fase 2 occorre continuare ad osservare attentamente le regole per prevenire il contagio così da limitare il rischio di diffusione del virus, quindi: manteniamo le distanze e indossiamo la mascherina.

A tal proposito si segnala che il Centro Operativo Comunale è ancora in attesa di ricevere le mascherine della Regione Piemonte da consegnare ai cittadini. Come comunicato dalla Protezione Civile, la distribuzione completa è infatti partita dai Comuni sotto i 3000 abitanti, per gli altri sono previste consegne “a rate”. Ad oggi a Cuneo è pervenuto solo un primo stock da 11.400 mascherine, utile a coprire il 20% dei residenti. Per non creare disparità, la consegna sarà quindi effettuata porta a porta solo quando la fornitura sarà completa e coprirà il 100% dei cuneesi. L’arrivo è previsto nelle prossime settimane.

Intanto, proseguono le operazioni di consegna alle famiglie dei libri di testo rimasti nelle scuole chiuse a causa dell’emergenza. In queste ore i ragazzi della Consulta Giovanile e i volontari della Protezione Civile stanno restituendo i libri agli alunni delle Scuole dell’Oltre Stura e di Corso Soleri.