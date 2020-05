Bra, il Museo del Giocattolo propone alcun giochi da fare a casa

Le misure di sicurezza per la pandemia da Covid 19 rendono ancora impossibile frequentare i musei? Allora saranno i musei a raggiungere gli utenti a casa. È quanto ha scelto di fare il Museo del Giocattolo di Bra, che darà vita a una serie di simpatiche iniziative on line in grado di coinvolgere i bambini.

Ogni settimana sul sito internet del Museo – www.museodelgiocattolobra.it – verrà pubblicato un gioco o un video tutorial che permetterà ai giovani utenti di trascorrere qualche ora in allegria. Questa settimana si comincia con le tre bambole di carta del Museo del Giocattolo, Maria, Adele e Anna, che chiedono l’aiuto dei bimbi per potersi rifare il guardaroba, oggi oramai fuori moda. Andando nella sezione del sito loro dedicata (nelle News), sarà possibile scaricare l’immagine di una delle bambole, stamparla, ritagliarla e quindi utilizzarla come modello. Tutti sono invitati a preparare dei nuovi abiti (ma anche trucchi e gioielli), a fotografare i modelli e a inviare le immagini all’indirizzo biblioteca@comune.bra.cn.it. Le immagini verranno poi pubblicate in un’apposita galleria fotografica.

Ma questo è solo l’inizio: nelle prossime settimane saranno in arrivo altre divertenti sorprese!

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Museo del Giocattolo chiamando lo 0172-413049 oppure scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.