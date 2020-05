Sanatoria migranti, Bergesio - Centinaio (Lega): "Negare lavoro a italiani è insulto al buonsenso"

"Nel nostro Paese ci sono 916.533 famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, per non parlare dei giovani disoccupati, dei cassaintegrati che potrebbero rispondere alla carenza di manodopera nei campi grazie all'introduzione dei voucher proposti dalla Lega. Negare loro l'opportunità di un lavoro, in un momento di grande difficoltà come questo che stiamo vivendo, è davvero un insulto al buonsenso. Il virus non sia l'alibi della sinistra per far approvare quella che è una vergogna di Stato firmata da Bellanova&Co".