Beppe Ghisolfi fa "Piazza Pulita" su La 7 anche da Corrado Formigli

Il Banchiere europeo e scrittore - che domenica 10 maggio tornerà per la quarta volta in appena un mese e mezzo nella altrettanto battagliera "Arena" di Massimo Giletti - ha interagito, in consueto collegamento skype da Cervere, con il Senatore Gianluigi Paragone - anch'egli giornalista e conduttore in precedenza della "Gabbia" sempre sulla 7 - e con la Parlamentare Europea del PSE Irene Tinagli attuale Presidente della Commissione bilancio di Strasburgo.

Ghisolfi, nel dialogo interattivo con i molti imprenditori e lavoratori autonomi interpellati sui pesanti problemi di liquidità lasciati irrisolti dai decreti legge a oggi susseguitisi, ha ribadito con ulteriore chiarezza i concetti già efficacemente espressi nelle precedenti trasmissioni della 7: il decreto liquidità sarebbe potuto consistere in un solo articolo, lasciando allo Stato la responsabilità della valutazione del merito finanziario, quindi la definizione dei requisiti per l'accesso diretto di famiglie e aziende ai sostegni finanziari, e utilizzando le Banche come strumento per fare pervenire gli aiuti ai cittadini, analogamente a quanto sta avvenendo in America, Gran Bretagna e Germania.

Viceversa, si è preferito scaricare sul settore del credito responsabilità che negli altri Paesi europei e atlantici sono state assunte direttamente dallo Stato per velocizzare l'arrivo dei sostegni economici.

Perché, fra le imprese che falliscono, o le famiglie che non riescono più a fare la spesa, e l'indebitamento pubblico, è meglio quest'ultimo, e il governo italiano deve in tal senso farsi forza delle dichiarazioni della Presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, la quale ha dichiarato con la massima chiarezza che sosterrà i debiti degli Stati fin tanto e fin quando sarà necessario e che l'operato della BCE è soggetto al Parlamento e alla magistratura europei e non alla sentenza della corte costituzionale tedesca.