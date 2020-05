L’autentica italian shopping experience? Su Frabu, outlet abbigliamento online

Di cosa è fatta l’esperienza Frabu? Materiali di qualità, maestria artigianale e l’originalità dei designer dei migliori brand di abbigliamento e calzature. Solo su https://frabu.it/, outlet abbigliamento online , l’autentica “italian shopping experience” è davvero alla portata di tutti.

Frabu negozio di abbigliamento online: grandi marche con sconti anche oltre il 70%

Fare shopping su Frabu.it è semplice e piacevole, merito di una ricca offerta di abbigliamento, accessori e calzature delle migliori marche a prezzi mai visti. La merce è proposta con sconti anche oltre il 70% e il catalogo si articola in prodotti per donna, uomo e bambino.

L’offerta, già vastissima, si arricchisce ogni settimana di nuovi prodotti. Sì, perché Frabu non è uno dei tanti outlet abbigliamento online che propongono capi delle collezioni passate a prezzi ridotti. Al contrario, basta aprire l’home page del sito per trovare le ultime novità della stagione, a condizioni irripetibili.

E quanto alla qualità, Frabu non teme confronti. Sono in catalogo solo i brand più prestigiosi, selezionati con attenzione a materiali, fattura e Made in Italy. La mission dell’azienda è infatti offrire, in un unico store online, i migliori marchi a prezzi accessibili a tutti.

Sugli scaffali virtuali dell’e-commerce troviamo abbigliamento, calzature e accessori firmati Burberry, Diesel, Fendi e Cavalli Class. Ma anche Armani Jeans, Calvin Klein, Emporio Armani, Guess, Tommy Hilfiger, Woolrich, Laura Biagiotti, Trussardi e molto altro ancora.

Abbigliamento donna e uomo a prezzi scontati con spedizione in tutto il mondo

Ricchissimo il catalogo di abbigliamento donna, che comprende top, camicie, t-shirt, giacche, jeans, pantaloni, gonne, abiti, sciarpe, ecc. A questi vanno ad aggiungersi un’ampia selezione di borse e tanti accessori, per outfit alla moda da sfoggiare a lavoro, nel tempo libero e nelle occasioni speciali.

Anche nel settore uomo c’è l’imbarazzo della scelta. Camicie, maglie, polo, felpe, pantaloni, bermuda e jeans con cui creare tanti look trendy e confortevoli. Non mancano poi capi più eleganti, come completi, cappotti, gilet e giacche classiche. L’ideale per vestire con stile anche in occasioni formali.

Dubbi sulla taglia? Nessun problema, con la guida di Frabu sbagliare è praticamente impossibile. E grazie ai metodi di pagamento sicuri, il cliente è tutelato in ogni fase dell’acquisto. Le transazioni avvengono infatti con carta di credito o PayPal.

Spedizioni gratis per ordini a partire da 150 euro (300 euro per i Paesi UE), mentre i tempi di consegna vanno generalmente dai due agli otto giorni lavorativi. L’outlet abbigliamento online Frabu spedisce regolarmente, e in tutto il mondo, nonostante l’emergenza sanitaria in corso (potrebbero comunque verificarsi ritardi nelle consegne).

Non farti scappare le occasioni più intriganti del web! Visita subito Frabu.it e iscriviti alla newsletter per ottenere un buono sconto del 5%.