Le aziende italiane e il Digital Marketing

Il Digital Marketing è un settore che sta conoscendo un rapidissimo sviluppo nel panorama italiano: negli ultimi anni sono state moltissime le aziende che hanno capito l’importanza di tale attività per il proprio business. Se infatti fino a qualche tempo fa questo era un settore ancora poco conosciuto, oggigiorno è diventato indispensabile e anche le PMI non possono fare a meno di affidarsi ad un esperto per riuscire ad ottenere visibilità online. Quello che è cambiato, negli ultimi anni, è stato proprio l’approccio degli utenti finali, che non prestano più una grande attenzione alle tradizionali fonti pubblicitarie ma che si rivolgono quasi totalmente al mondo del web.

Per un’azienda, non essere presente online significa essere rimasta indietro: è questa la verità. Ormai avere un sito web, essere attivi con campagne ad hoc sui social network e comparire tra i primi risultati di ricerca in Google non è più un optional se l’obiettivo è avere successo. Nel panorama italiano troviamo oggi personaggi di spicco nel settore del marketing digitale, come Aldo Agostinelli , attuale Digital Officer di Sky Italia. Nel suo blog è possibile trovare diversi approfondimenti interessanti in merito a questa attività e non è certo un caso se il portale conta moltissime visite mensili.

Digital Marketing: perché oggi è così importante

Al giorno d’oggi alcune piccole aziende stanno ancora portando avanti delle strategie di marketing che possiamo considerare del tutto obsolete. Anche se potrebbe sembrare anacronistico, la realtà è che in Italia ci sono ancora imprese che non hanno un proprio portale, che sono del tutto inesistenti nel web e che ritengono inutile investire nel marketing digitale.

Eppure, a poco a poco tutte le aziende si stanno rendendo conto che ormai la direzione che devono assumere è cambiata. Non essere presenti online significa inevitabilmente perdere clienti e ridurre le proprie possibilità di acquisirne di nuovi. Al giorno d’oggi il marketing digitale è fondamentale perché è in grado di rispondere alle esigenze delle persone, che non sono più quelle di un tempo. Ormai tutti si rivolgono a Google per trovare quello di cui hanno bisogno ed è per questo motivo che essere presenti nel web è indispensabile per le aziende di grandi dimensioni ma anche per le PMI.

Investire nel Digital Marketing conviene

Quello che ancora alcune aziende non hanno ben chiaro è che investire nel digital marketing conviene, anche perché i costi per questa attività sono decisamente inferiori rispetto a quelli previsti per la classica pubblicità offline. Il marketing digitale offre delle opportunità davvero interessanti e se andiamo a guardare il ritorno in termini di acquisizioni e di profitti ci rendiamo facilmente conto che vale la pena investire parte del proprio budget in questo settore.

È tuttavia importante fare una precisazione. Specialmente le realtà più piccole partono con la convinzione di potersi arrangiare ed evitano di rivolgersi ad esperti. Il digital marketing è un settore relativamente nuovo che va gestito con competenza. Aprire un sito web o gestire un social network affidandosi al fai da te può essere molto pericoloso, perché se non vengono applicate delle strategie corrette si rischia di ottenere il risultato opposto a quello desiderato.