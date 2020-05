Proseguono con successo le consegne a domicilio dei 3 produttori cuneesi che portano le loro eccellenze nelle case della provincia

In tanti hanno potuto non rinunciare, nei giorni scorsi di #iorestoacasa, ai deliziosi formaggi e latticini da vacche lasciate liberi di pascolare di Edoardo della Fisséllo Doc, e alle carni e salumi da animali allevati allo stato brado di Flavio, titolare dell’Azienda Agricola Giolitti , e a frutta e verdure di produzione propria compreso l’olio della tenuta ligure e il vino prodotto in casa, di Marco dell’Azienda Agricola Bernardi.

Tutti prodotti di eccellenza che rappresentano quei valori, sempre più apprezzati, di gusto, nutrizione e benessere. Una gioia per le tavole.





Non essendo ancora del tutta finita l’emergenza, Flavio, Edoardo e Marco proseguono quindi a proporre la consegna della spesa nelle case. Non è indispensabile acquistare insieme i loro prodotti, ma possono essere contattati singolarmente.

In più, oggi, hanno potuto però riprendere i mercarti cittadini che, sia pure ad ingresso contingentato, permette loro di tornare a mostrare il loro sorriso e i prodotti in tutta la loro freschezza e bellezza.





Per ciascuno di loro potete trovare di seguito ogni riferimento.





AZ.AGRICOLA BERNARDI MARCO

L’azienda agricola Bernardi Marco è situata in gran parte nel Saluzzese, dove vengono coltivati gli ortaggi rigorosamente di stagione e, da qualche anno anche a Frassino, dove vengono coltivati ortaggi più adatti al territorio montano, come le patate.

Attualmente la produzione ortofrutticola di stagione propone costine, coste, insalate di vario tipo, asparago, zucchine, pomodori, finocchi, ravanelli, sedano, cipolle, carote, aglio, patate, mele pere e kiwi. Marco propone anche un buon vino da pasto, prodotto dalle uve delle sue vigne.

Di proprietà dell’Azienda è anche un piccolo laboratorio situato nel comune di Fanghetto, paese nei pressi di Ventimiglia, dove si produce olio d’oliva prodotto al mosto poi spremuto a freddo attraverso una singola spremitura.

Per fare la spesa e riceverla a casa: Tel 347.4760872

Mercati. Centallo: lunedì - Saluzzo: mercoledì e sabato





AZ. AGRICOLA DI FLAVIO GIOLITTI

Flavio ha una convinzione ferrea: “La carne deve avere quel sapore antico, naturale e contadino del quale ci parlavano i nostri nonni”. E per questo i maiali li alleva allo stato brado, nei prati e boschi incontaminati delle pendici di Borgata Lauro di Rossana, Poi, per far fronte alla crescente richiesta, ha dato in gestione altri suoi suini ad alcuni allevatori di Vottignasco, che garantiscono però libera circolazione agli animali e si nutrono delle stesso cibo di quelli allevati in collina.

Il risultato sono dei tagli di carne suina gustosi e ricchi di principi nutritivi, così come i salumi, salsicce e, volendo, anche ricette pronte con le carni, solo più da mettere in padella.

IL LISTINO

Salami crudi €13,50 al kg

Salame cotto €10,50 al kg

Salciccia €7,00 al kg

Prosciutto cotto €14,50 al kg

Prosciutto crudo €23,00 al kg

Salciccia secca €16,00 al kg

Costine €5,50 al kg

Capocollo €7,20 al kg

Lonza €9,20 al kg





Per fare la spesa e riceverla a casa: Tel 333.7450772

Mercati. Savigliano: martedì e venerdì - Barge: giovedì - Saluzzo: mercoledì e sabato

Qui si può trovare tutta la storia di Flavio e la sua azienda









CASEIFICIO LA FISSÉLLO DOC

Nel caseificio di Villar San Costanzo passione e rispetto della tradizione sono all'ordine del giorno. Nella stalla sono presenti una quarantina di vacche di razza Grigio Alpina, pronte, nella bella stagione, a scorrazzare libere per i pascoli della Valle Maira. La lavorazione del latte è quotidiana ed i formaggi stagionano nella vecchia cantina in pietra su assi in legno. Questo tipo di affinamento è molto laborioso, richiede impegno e manodopera nei rivoltamenti giornalieri di tutte le forme.

Edoardo è coadiuvato in azienda dal fratello Gabriele.





IL LISTINO

Toma fresca € 8,00 al kg

Primo sale € 7,90 al kg

Ricotta € 5,50 al kg

Tomino fresco € 050 cad

Mozzarella € 10 al kg, idem per le ciliegine da 8 gr

Nostrale fontinato € 11,00 al kg

Blu di mucca € 15,00 al kg

El muret € 12,00 al kg

Toma della meira e paglierina € 12,00 al kg

Tu nosi vej € 11,00 al kg

Caprino robiola € 16,00 al kg, stagionato € 16,00 al kg

Yogurt € 1,00 cadauno

Bacio di capra € 1,20 cadauno





Per fare la spesa e riceverla a casa: Tel 347.8719121

Mercati. Centallo: lunedì - Villafalletto: giovedì - Saluzzo: mercoledì e sabato - Piasco: venerdì - Cuneo: sabato (Mercato dei produttori).

Inoltre vendita al pubblico nello Spaccio aziendale presso il caseificio di Villa San Costanzo

Qui tutto sul Caseificio La Fisséllo Doc