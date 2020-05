RIPARTIAMOINSIEME è il nuovo motto della Concessionaria Fujiauto Toyota e Lexus per questa Fase 2

Il lockdown si sta allentando… e la Concessionaria Fuji Auto è tra le prime attività che riaprono, sia per la vendita che per l’assistenza, dando la possibilità ai clienti di potersi recare in officina per la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria auto o per l’acquisto di una vettura nuova o usata d’occasione.



Sentiamo il Titolare Enzo Mattiauda il quale ci racconta le prime impressioni sulla Fase2: ”Per tutti è un primo passo verso la ripartenza e stiamo affrontando una “nuova normalità”, il nostro impegno come Azienda sarà quello di accogliere i Clienti in totale sicurezza, e rispettando le “barriere” che i nuovi protocolli ci impongono, trasmettere oggi più che mai, il nostro calore.

Andiamo incontro al cliente che avendo subito un brusco stravolgimento, ha bisogno di ritrovare e riporre la Sua fiducia in questa ripartenza non priva di incognite. Noi ci metteremo al suo fianco con il nostro consueto impegno e determinazione.

La FUJIAUTO in realtà non si è mai fermata, durante questo periodo di “quarantena”, infatti, è stata di Sostegno alla Croce Rossa di Savona e di Imperia, consegnando le Sue vetture in comodato d’uso gratuito per dare supporto e assistenza ai pazienti malati presso il loro domicilio.

Un’azione per ringraziare la Croce Rossa per l'eccezionale lavoro che ogni giorno svolge particolarmente in questo periodo di emergenza così delicato!

Oltre a questo gesto di solidarietà, la FujiAuto insieme al Gruppo Mattiauda ha stanziato una grande donazione a favore delle Asl del Territorio per aiutare a contrastare il Covid-19

In fine, come segno di speranza, la Fuji Auto illumina la propria facciata con il TRICOLORE accendendo una LUCE PER RIPARTIRE, sottolineando così la propria vicinanza e l’unità con il Paese in un momento difficile, in cui gli italiani stanno sfidando il proprio “impossibile” per ripartire più forti di prima.