Inizia la fase due: sarà una ripartenza protetta.



Gli psicologi del Trauma Center ci offriranno qualche spunto per ripartire e fare tesoro dell’esperienza vissuta finora e valorizzare quanto abbiamo imparato nella fatica della quarantena.

Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili dal 4 al 18 maggio dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 12.30

“E' una regola che vale in tutto l'universo:

chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso,

e anche se la paura fa tremare

non ho mai smesso di lottare ...”

Questa frase è tratta dalla canzone Combattente di Fiorella Mannoia, ed è una canzone che mi ha sempre colpito, per la profondità e la forza che aveva.

L'invito a lottare, a non mollare, a credere comunque in qualcosa e a sperare mi ha sempre toccato nel profondo e mi ha dato in tante occasioni la forza di non cedere allo scoraggiamento.

Ed è quello che ho visto in questi mesi di quarantena. Mi ha colpito la storia dell'infermiera che dopo un lutto personale importante, ha ripreso forza ed è tornata in reparto, a condividere le fatiche con i suoi colleghi e a onorare il suo impegno.

O la storia dell'anziana signora che, al nostro telefono del Trauma Center, dopo essersi rattristata per l'isolamento e per le dure rinunce della quarantena, aveva deciso di sfruttare il tempo a casa ricamando il corredino per il nipotino che stava per nascere.

Ecco, mi viene in mente una frase di Seneca che dice “la paura ha sempre più motivi, ma tu scegli la speranza”. E questo è quello che ci dobbiamo ricordare e ripetere anche in questa fase 2: la paura avrà sempre più motivi, ma noi dobbiamo continuare a scegliere la speranza.