Covid-19 e infortunio sul lavoro, Chiara Gribaudo: "Bene l'interpretazione del governo, traduciamola in norma"

Nella giornata di ieri l’Onorevole Chiara Gribaudo ha interrogato il governo durante il question time in Commissione Lavoro, sull’articolo 42 del dl Cura Italia, per quanto riguarda l’equiparazione del Covid-19 a infortunio sul lavoro, nei casi in cui venga contratto in azienda.

“Vista la difficoltà di sapere con certezza il momento del contagio, il rischio è che oltre a dare la giusta tutela al malato attraverso l’INAIL si possa configurare anche la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di decesso. La risposta del Ministro del lavoro va nella giusta direzione, indicando che questa responsabilità può configurarsi qualora l’azienda non rispetti tutte le misure anti-contagio previste dal Protocollo sottoscritto fra governo e parti sociali. Credo che sarebbe opportuno tradurre questa interpretazione in norma il prima possibile, già a partire dal decreto maggio”.