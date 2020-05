Covid-19: il laboratorio dell'associzione degli allevatori (ARAP) di Cuneo potrà rilevare la presenza del virus sulle superfici

In questa delicata fase 2 dell’emergenza sanitaria il Laboratorio di analisi dell’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARAP) ha ripreso a pieno ritmo tutte le attività e proprio in questi giorni sta sostenendo uno sforzo eccezionale per riuscire a effettuare tutte le analisi dei campioni che sono stati riconsegnati in massa in questi giorni dopo il fisiologico rallentamento delle settimane precedenti.

In particolare, ha attivato una nuova e importante analisi relativa alla ricerca di SARS-COV-2 su tamponi ambientali, con l’obiettivo di rispondere velocemente e in maniera puntuale alle richieste dei propri.

Clienti che vogliano verificare con attenzione la propria situazione: è rivolta quindi ad aziende agricole e allevamenti, caseifici, macelli, GDO, supermercati locali ma anche attività d'ufficio.

“L’analisi è finalizzata a rilevare la presenza di RNA virale sulle superfici con cui quotidianamente veniamo a contatto, al fine di verificare l’eventuale efficacia dei trattamenti di pulizia o sanificazione effettuati. L’analisi è eseguita nel Settore di Biologia Molecolare del Laboratorio ARAP e parte dal campionamento fatto con un tampone specifico che deve essere messo a contatto con tutta la superficie (banconi di lavoro, maniglie, tastiere, PC, ecc.). Subito dopo il tampone viene immerso in una soluzione che disattiva il virus e deve essere consegnato in laboratorio. L’analisi prevede l’estrazione dell’RNA, la successiva amplificazione e la lettura. I risultati sono disponibili entro al massimo 48 ore. Chiunque voglia effettuare questa analisi può contattare direttamente il Laboratorio per prenotare il ritiro del kit di prelievo, che viene fornito ai Clienti unitamente alle corrette istruzioni per effettuare il prelievo”.