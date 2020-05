Cuneo restyling da "fase 2" per l'ascensore inclinato: si segnalano sui marciapiedi i luoghi in cui si potrà sostare in attesa

Su entrambi i marciapiedi di via Porta Mondovì e sullo spiazzo di corso Marconi, infatti, sono in installazione segni rossi con scritto "Io aspetto QUI" per segnalare i luoghi in cui i cittadini potranno sostare in attesa dell'ascensore. La distanza da uno all'altro, ovviamente, è un metro.

Identici segni rossi sono in istallazione anche all'interno del vano dell'ascensore vero e proprio: saranno quattro, fatto che limita quindi di molto - pur comprensibilmente - la capienza massima consentita... una questione che di certo sarà centrale già dalla prossima giornata di mercato cittadino, prevista per martedì 12 maggio prossimo.

I lavori proseguiranno sino a domenica 10 maggio.