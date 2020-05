Canale, il Comune riduce le tasse alle aziende colpite dalla chiusura per Covid

Per sostenere le attività commerciali canalesi colpite dalla chiusura imposta dal Dpcm a causa dell'emergenza Covid-19, la giunta di Canale ha deliberato importanti agevolazioni per circa 50mila euro.

L'operazione prevede: esenzione della tassa per i dehors estivi e relativi tavolini di bar e ristoranti siti sul territorio comunale con spazi gratuiti aggiuntivi su richiesta ; riduzione di 1/3 della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) sia per le occupazioni permanenti, sia per le occupazioni temporanee del suolo per tutte le attività edilizie; rimborso della Tosap per tutti gli ambulanti che non hanno potuto lavorare a causa dei mercati sospesi; riduzione di 1/3 della tassa rifiuti 2020 per tutte le attività che hanno chiuso per il Covid-19.