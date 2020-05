Mondovì e la Fase 2: il punto sulle riaperture

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - I parchi e i giardini pubblici sono riaperti con divieto di accesso alle aree gioco per i bimbi e agli attrezzi da palestra. Non è consentita l'attività ludico-ricreativa, mentre è permessa quella motoria (con rispetto della distanza interpersonale di 2 metri).



CIMITERI - È nuovamente possibile accedere all'interno dei cimiteri, con divieto di assembramento e obbligo di rispettare il distanziamento sociale.



ORTI URBANI - Gli orti urbani sono nuovamente aperti, con ingresso a giorni alterni: ad orto pari corrisponde accesso in giorno pari; ad orto dispari accesso in giorno dispari.



RISTORAZIONE DA ASPORTO - Concessa anche la ristorazione da asporto per le attività in possesso delle autorizzazioni necessarie, dalle 6 alle 21, con comunicazione dell'attivazione del servizio da parte delle stesse al Comune.



NORME DA OSSERVARE - Dal municipio puntualizzano: "Affinché le aperture possano essere mantenute, occorre l'impegno da parte di tutti nel rispettare il distanziamento sociale (almeno 1 metro e 2 metri in caso di attività sportiva individuale), evitare assembramenti (vietati) e indossare la mascherina in tutte le occasioni in cui non possa essere garantito continuativamente il rispetto del distanziamento sociale (scalinate, marciapiedi, incontro con altri pedoni...)".