Peveragno, prosegue il periodo "zero contagi": sette i positivi totali sul territorio comunale

Nessuna persona con sintomi da Coronavirus nelle famiglie peveragnesi; in totale la conta dei positivi conta sette unità, di cui tre operatori sanitari e quattro che sono state in strutture ospedaliere o RSA, comunque fuori dal territorio comunale. Calano quotidianamente le persone in isolamento fiduciario.

A darne notizia è la pagina Facebook ufficiale del Comune di Peveragno, nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 8 maggio). Nel post si indica quello attuale come "un momento favorevole", dove è necessario "pensare al rilancio delle attività che hanno patito la chiusura. Per questo abbiamo iniziato a incontrare rappresentanti di gruppi e categorie, e cercheremo di elaborare in breve misure di sostegno economico rapide ed equilibrate".

L'amministrazione, però, consegna al più celebre social network anche un appello particolarmente importante, segnalando come ci siano "ancora troppe persone che non hanno con sé una mascherina o che non la usano".

"Le cose stanno andando bene, sì, ma adesso che il limite di spostamento al di fuori del comune di fatto non c'è più il rischio che qualcuno riporti il virus a Peveragno esiste. Se state attenti, state distanti e usate bene la mascherina non fate un favore al Sindaco. Fate un favore a baristi, ristoratori, commercianti, parrucchieri, estetiste.... che stanno disperatamente incrociando le dita e pregando di poter riaprire al più presto".