Veicolate da Cuneo 260.000 mascherine e 10.000 camici sanitari

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale.

Ad oggi il Comune di Cuneo, come capofila di diverse cordate di enti locali e sanitari e grazie anche all’intuizione della consigliera del Comune di Caraglio Cecilia Dematteis, ha veicolato l’arrivo sul territorio cuneese di 260.000 mascherine (la maggior parte di tipo chirurgico, ma anche modelli FFP2) e 10.000 camici sanitari che sono stati distribuiti ad Aziende ospedaliere e sanitarie, Consorzi socio-assistenziali, Case di riposo, Farmacie, Ordini professionali ed aziende private del territorio.

Le mascherine, insieme al distanziamento sociale, sono al momento i due strumenti che abbiamo a disposizione per evitare il diffondersi del contagio. Nelle farmacie e in molti esercizi commerciali di Cuneo è possibile acquistare quelle di tipo chirurgico a 0,61 euro (0.50 euro più Iva). Indossarle sempre nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto in tutte quelle situazioni in cui è possibile incrociare delle altre persone, è un atto di responsabilità e di attenzione per la propria salute e quella di chi ci circonda.

E’ atteso a giorni anche l’arrivo delle mascherine della Regione Piemonte da consegnare a tutti i cuneesi. Non appena pervenute verranno distribuite direttamente nelle buche delle lettere di tutti i cuneesi.

Si segnala inoltre che, visto l’elevato numero di adesioni al servizio di take away, sul sito istituzionale www.comune.cuneo.it , nella sezione “Coronavirus, Gestione della situazione a Cuneo” (pagina www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/attivita-che-effettuano-servizio-di-asporto-take-away.html), è possibile consultare la lista degli esercizi commerciali che hanno comunicato di effettuare servizio di ristorazione da asporto (in continuo aggiornamento).

Numeri utili e informazioni di servizio

E’ sempre attivo il numero telefonico 0171-444.700 riservato alle richieste per i Buoni Spesa (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.