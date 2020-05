Al Servizio della gente: ecco il riepilogo attività del Lions Alba Langhe

Si dice We Serve e sta per al Servizio ed è lo slogan del Lion, che con circa un milone e quattrocento mila aderenti, è il Sodalizio più grande al mondo e presente in ogni angolo della Terra.

Il termine "Lions" nel nome dell'associazione non è un acronimo, ma deriva dal nome di una delle Associazioni benefiche che nel 1917, insieme ad altre, diede vita all'attuale Associazione di Servizio ed equivale a: "Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety" ("Libertà, intelligenza, sicurezza della nostra nazione").

Il nome Lions non rappresenta solo fratellanza, amicizia, forza di carattere e propositi, ma punta lo sguardo indietro al passato per gestire meglio il futuro.

Anche durante la pandemia attuale, in ogni angolo della Terra il Lions, è stato ed è presente, con la donazione di mascherine a favore delle Case di riposo e soggetti fragili, come è avvenuto per il Club Alba Langhe, ma con altre miriadi di azioni e donazioni.

Torniamo al virus. Ci sono termini che prima nessuno conosceva.

In principio, per la gente, fu Coronavirus poi, a forza di parlarne, ha preso anche il cognome Covid e 19 (che sta per 2019) è diventato il soprannome. Vale a dire il suo anno di nascita o, meglio ancora di rinascita, perchè Covid muore e risorge diverso e più pericoloso di prima.

Covid porterà ad un nuovo approccio culturale e persino a bufale intorno ad esso, come quella che la tecnologia 5G dissemina Covid e fa venire il tumore!!

Tutto cambia e cambierà, ma molto si potrà recuperare guardando indietro; ricordo, facendo un tuffo nella memoria, uno slogan di quando lavoravo alle Relazioni esterne del Consiglio regionale che suonava così <<Un Po (') più Vicini>>. Ne avevamo creato anche una versione in lingua piemontese "En pò più d'Avsin" , giocando con il fiume Po che lega, Torino al fiume più lungo d'Italia, ma anche al Piemonte e all'intero Paese. In un certo senso - lo slogan- è simile a quello che lancia Giovanna Carina Bergui con l'intento di stare più vicino alla gente che ha bisogno: "Quik Emergency Lions", un Service nato da una sua idea preziosa che il Club Lions Alba Langhe fa proprio.

Ma che vuol dire e che cos'è? Semplicemente un punto d'ascolto per stare più vicino alle persone che hanno bisogno di una parola, di conforto, di supporto psicologico e di consiglio oppure semplicemente sapere, in tempi rapidi, se una notizia è vera oppure falsa. In altre parole, se si può credere a tutte le notizie che circolano sulla rete o semplicemente ti affiggono sulla porta di casa per rapinarti o ti inviano per mail.

La situazione è seria e non ne verremo fuori presto, ma forse è meglio dire le cose come stanno e non illudere la gente. Iorestoacasa è lo slogan migliore da adottare -se potete e non avete impegni di lavoro - ma non scopritevi atleti se non lo siete mai stati.

Il desiderio di voler ripartire induce il Club Alba Langhe a vedere "Il buio oltre la siepe" che è un romanzo che torna d'attualità oggi e, in un momento talmente difficile, invita a sperare e pensare oltre e ipotizzare iniziative che, potrebbero sembrare inopportune, ma che divenatno necessarie, nell'ottica dell'andare avanti e pensare ai ragazzi e alle ragazze che fanno abuso di internet e dal Club Alba Langhe parte la proposta di un tema nazionale sull'uso patologico di internet e parteciperà, assieme ad altri sette che hano già superato le prime selezioni, assieme a quello sull' ambiente, caro al nostro Sodalizio, alle finali previse a metà giugno in video conferenza.

La proposta viene abbinata alle suggestive vignette di Danilo Paparelli che saranno in grado di richiamare, in modo ironico, l'attenzione sull'uso di internet al " Congresso Nazionale con il Tema di studio 2020-2021 "Per favore disconnettiti....prima che sia troppo tardi!!!...."

Ancor più oggi -il tempo di Covid - ci spinge ad un maggior utilizzo della rete; molte lezione vengono e verranno riprogrammate via internet, il tema è di attualità e coinvolgente per il futuro che riguarda la crescita “armonica” dei nostri bambini e ragazzi. Su di loro bisognerà investire perché rappresentano il nostro futuro e saranno le Donne e gli Uomini di domani, ma necessitano di un contesto sereno ed equilibrato. Oggi, invece, i nostri giovani, affascinati dalle nuove tecnologie che possiedono, insieme a grandissimi vantaggi di progresso, anche strumenti chiaramente dannosi all’integrità di uno sviluppo “armonico”, vivono problematiche complesse, fino ad arrivare, talvolta, alla “dipendenza”.

Tutto questo ed altro ancora sarà sviluppato dalla coordinatrice del Lions Alba Langhe, Giovanna Bergui, assieme ai Club di Racconigi e Finale -Loano al Congresso Nazionale che, sarà tenuto online, il 13 giugno, in webinar, attraverso la Piattaforma Elìgo.

Per concludere citiamo solo un numero che esprime, più di tante parole, il nostro impegno in tempi di coronavirus: circa 300.000 euro spesi dai nostri club in aiuti alle nostre comunità negli ultimi due mesi. Inoltre, occorre ricordare che la ONLUS del Lions ha finanziato cinque progetti legati all’emergenza sanitaria per un valore di circa 15.000 euro e che la nostra fondazione LCIF ha provveduto alla consegna di due ventilatori polmonari all’ospedale di Savigliano e Sanremo per un valore di oltre 18.000 euro.