"Dobbiamo farci belle, domani è la nostra Festa": trucco e parrucco per le ragazze dai capelli bianchi della Residenza Tapparelli di Saluzzo

Parrucchieri e barbieri chiusi per le restrizioni anti Covid-19 fino al primo giugno. L’esigenza dei capelli in ordine è tra le più sentite dai confinati in casa che, in questo periodo, hanno optato per il look naturale, quello alla beat generation o, forbici alla mano hanno deciso di azzardare un taglio casalingo.

Anche nella Residenza Tapparelli di Saluzzo dal 4 marzo, come tutte le Rsa, chiuso dai decreti ministeriali e regionali agli accessi esterni fino a fine mese, molte “ragazze dai capelli bianchi” hanno manifestato il desiderio di essere a posto con la pettinatura.

“Dobbiamo farci belle perché domani è la nostra festa" - affermano due signore ospiti.

Detto fatto. La direzione ha varato da quest’oggi il “Laboratorio della cura del sé”.

Sarà aperto ogni sabato mattina e vedrà impegnate le operatrici interne nella nuova veste di hair stylist, alle prese con bigodini e phon - spiega Cristiana Bernardi, coordinatrice dei Servizi socio assistenziali della Residenza (155 ospiti, tra non autosufficienti, anziani autosufficienti e nucleo Alzeheimer).

"Abbiamo iniziato la lista degli appuntamenti dalla R.A. e dalle più"fashion" che non vedevano l’ora di andare dal parrucchiere. Non solo piega, ma anche manicure nel “salone” che vedrà nella mattinata 4 persone per volta, ovviamente nel rispetto dei canoni di sicurezza previsti dalle norme antiCovid".

L'iniziativa è stata accolta con gioia dalle ospiti. “ Che sorpresa!”. "Ne avevo bisogno"; “Sono proprio contenta, prima sembravo, una testa di cavolo… sai, quei cavoli ricci”. I risultati delle pieghe sono raccolti in un book fotografico a testimonianza della bravura e versatilità delle operatrici interne.