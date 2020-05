La quotidianità al tempo del Covid-19, così la maestra Luisa di Fossano: "la relazione alla Primaria è fondamentale, abbiamo dovuto cambiare tutto"

Per i bambini e i ragazzi di tutta Italia questo periodo è caratterizzato oltre che dall’isolamento, anche dal confronto con nuove modalità di apprendimento e di vivere le relazioni. Se questo periodo lo si guarda con gli occhi degli alunni e delle alunne della scuola Primo Levi di Fossano può essere ancora più difficile da digerire. Perché chi oggi frequenta la 3^, la 4^ o la 5^ alla Levi si è già trovato due anni fa a una situazione di emergenza quando l’edificio scolastico che li ospitava è stato chiuso nelle vacanze di Natale di due anni fa per alcuni pezzi di intonaco che si staccavano dal soffitto.

Per loro è iniziato un iter che li ha dapprima portati a traslocare in sedi provvisorie ospiti del CAP, della parrocchia del Salice e della scuola dell’Infanzia Rodari per poi trovare una sede temporanea nei locali della Ragioneria in via Bava.

Ora, come tutti i bimbi d’Italia, sono, insieme agli anziani, coloro che stanno facendo il sacrificio più grande in termini di relazioni, per il bene comune.

Abbiamo chiacchierato con Luisa Mosca per capire come sono stati tenuti uniti i fili dei rapporti con gli alunni in queste settimane. Luisa insegna alle classi quarte della Primo Levi. Tre classi molto unite abituate a lavorare insieme, a fare gruppo, a condividere attività didattiche e ricreative che, all’improvviso si sono ritrovate a fare i conti con la distanza.

“Il primo problema che abbiamo avuto è stata l’iniziale assenza di un orizzonte temporale. Quando sono iniziate le vacanze di Carnevale abbiamo salutato i ragazzi dando loro un po’ di compiti e lasciando molto materiale a scuola, come facciamo di solito. Poi la data del ritorno a scuola si è allontanata poco a poco e subito si pensava a un tempo breve”.

Ecco che la scuola si è organizzata innanzitutto con la consegna di libri e materiali: tavoloni in cortile per garantire le distanze, plichi pronti per ciascun allievo. Una scena che ricorda il gennaio di due anni fa con l’improvvisa chiusura durante le vacanze di Natale dell’edificio scolastico di via Federico Sacco e il trasloco delle classi nelle sedi provvisorie e le famiglie che andavano a ritirare i materiali utili a casa.

“Quando abbiamo capito che il lockdown si sarebbe protratto nel tempo c’è stato un momento di panico. La relazione alla scuola primaria è fondamentale, è fondamentale, per lo sviluppo delle competenze linguistiche, un dialogo continuo. I bambini non hanno ancora la capacità di esprimersi con il linguaggio specifico delle discipline e, infatti, abbiamo notato che la proprietà linguistica in questo periodo è in alcuni casi regredita”.

Come agire con bambini di 9 anni cui si è sempre detto che troppo tecnologia fa male? L’unica risposta è stata proprio la tecnologia, ma dosata in modo che non fosse troppo invasiva.

“Abbiamo innanzitutto iniziato a cercare il modo migliore di comunicare con loro. Ci siamo rese conto che era impossibile continuare a fare quello che facevamo prima con strumenti diversi e abbiamo cambiato modo di agire. In rete c’è moltissimo materiale, ma ciascuno ha le proprie modalità e abbiamo quindi deciso di registrare le nostre lezioni in video”. Ecco che inizia un modo nuovo di fare scuola con l’insegnante che si riprende e condivide materiale su drive perché gli alunni possano visionarlo e studiare a distanza: “Una bella fatica. All’inizio ci impiegavo tre ore per registrare 15 minuti di spiegazione. Abbiamo iniziato a partecipare a webinair a tutte le ore per individuare il metodo migliore. Confesso che avrei voluto evitare di dover imparare tutte queste cose, ma l’ho fatto e ne sono felice!”.

Giorno dopo giorno ha preso forma una modalità nuova di fare scuola con materiale condivisi e appuntamenti in videochat: “Abbiamo voluto usare anche le videolezioni per mantenere il contatto con i nostri alunni. In questa fase facciamo due video lezioni e poi il venerdì pomeriggio facciamo la correzione di alcuni dei compiti assegnati tutti insieme. Ogni 15 giorni abbiamo deciso di fare anche un incontro dedicato alla relazione con i bambini in cui lasciamo che siano loro a raccontare le loro giornate. Ne sono nate delle narrazioni a volte profonde, a volte spiritose”.

Per raccontarsi con i bambini è anche stato creato uno spazio condiviso dove possono inserire i loro elaborati chiedendo di raccontare in tanti modi differenti le loro giornate: “Abbiamo voluto puntare sulla produzione scritta perché in questo momento manca il dialogo costante che c’è a scuola. Abbiamo anche attivato una comunicazione via mail per l’invio degli elaborati e la restituzione di compiti corretti”.

Si potrebbe pensare che i cosiddetti nativi digitali se la stiano cavando alla grande: “In realtà ci siamo confrontate con delle difficoltà inimmaginabili. I bambini e le famiglie si sono mobilitate, ma i primi tempi è stato proprio difficile. Inoltre molti hanno fratelli più grandi che hanno l’obbligo delle lezioni frontali e quindi avevano pochi strumenti a disposizione per collegarsi”.

Tra webcam, microfoni e lezioni ora la didattica a distanza è a regime, ma manca il contatto: “Ora li vediamo di nuovo un po’ più sereni, ma c’è stato un momento in cui ci siamo resi conto della loro fatica e preoccupazione. Anche i genitori, con i quali abbiamo mantenuto i contatti, ci riferiscono di questa fatica. In fondo la proviamo anche noi adulti. Tutte le novità tecnologiche ci stanno stancando molto, all’inizio faticavo a prendere sonno la sera”.

Luisa si interroga anche sulle ripercussioni che avrà questo periodo su tutti noi soprattutto nella prospettiva che la normalità tarderà ad arrivare soprattutto per i ragazzi così abituati a ritmi frenetici.

Un grande ruolo, comunque lo hanno giocato le famiglie: “Abbiamo chiesto collaborazione alle famiglie per stimolare i ragazzi al dialogo. Molto dell’apprendimento in questo periodo è ricaduto sui genitori. Da un lato è anche servito perché molti genitori hanno preso coscienza sia in positivo che in negativo di alcuni aspetti dei loro figli che non conoscevano. Alcuni genitori ci hanno detto di aver capito cosa intendessimo quando parlavamo loro di una difficoltà nell’apprendimento del figlio, altri invece ne hanno scoperto aspetti positivi”.