Mondovì e l'attesa rotonda di via San Bernolfo: aggiudicazione dei lavori in arrivo

L'intersezione fra via San Bernolfo e corso Europa, a Mondovì, ha da sempre rappresentato una grave criticità per quanto concerne la viabilità cittadina, risultando spesso teatro di incidenti stradali, talvolta, purtroppo, mortali.

Una questione annosa alla quale sta finalmente per essere posto rimedio: come preannunciato nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021, l'amministrazione comunale ha messo in preventivo una spesa pari a 70mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria, tesa ad aumentare la sicurezza della circolazione veicolare nel crocevia.

Il progetto prevede anche la ridefinizione delle corsie stradali esistenti (in funzione di una più generale razionalizzazione degli spazi), la rimozione di una parte delle cordolature esistenti dei marciapiedi perimetrali per favorire l'inserimento del piatto della rotatoria e delle relative corsie, la realizzazione dell'anello interno sormontabile con pavimentazione in porfidbloc e sottostante sottofondo carrabile, eccezionalmente transitabile, l'installazione di alcuni catadiotri sul perimetro dei manufatti di delimitazione (per garantire una migliore visibilità della rotatoria stradale), il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, con conversione a led e comprendente l'inserimento di alcuni punti luce specifici per gli attraversamenti pedonali e la modifica e l'integrazione del sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.