Addio a Julio Cesar Berisso, fotografo di origine argentina protagonista della vita di Bra

Bra dice addio al suo aedo della fotografia. È morto Julio Cesar Berisso, 68 anni, vero e proprio protagonista della vita artistica di Bra.

L’annuncio dal suo account Facebook ufficiale in un post dell’amico Adrián de Antueno, datato 7 maggio alle ore 20:20: “Cara famiglia, devo informarvi che nella città di Cuneo (Italia) è morto Julio Cesar Berisso. Per lui le nostre preghiere e la sua famiglia il desiderio di rassegnazione all’inevitabile dolore”.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno pervenendo alla famiglia ed esprimono il totale sconcerto per questo triste lutto. Uno su tutti: “ Hai dimostrato come si fa a stare al mondo. Adagio, con garbo e curiosità”. Col suo obiettivo ha colto tutti i momenti più importanti della vita quotidiana all’ombra della Zizzola, esportandola nel mondo. Dall’Argentina all’Italia, dall’Olanda alla Grecia, dalla Germania fino in Israele. Le più importanti gallerie d’arte del mondo parlano anche di Bra, grazie ai suoi scatti. Fotografie che hanno lo sguardo profondo ed appassionato di un artista che si è nutrito di immagini e con immagini ha raccontato l’esistenza.

Ed è così che una semplice porticina incastonata in un muretto di via Montegrappa è diventata la celebrità del “Xpozer New Gallery” di Amsterdam. A questo aggiungete la fotografia in bianco e nero dei Vigili del Fuoco di Bra, finita prima a Berlino nella “Blue Art Gallery” e poi a Tel Aviv nel prestigioso “Foto Festival Show”.

Scatti di creatività assoluta da vedere ed accarezzare con gli occhi, protagonisti di mostre senza confini né frontiere. Nato in Argentina nel 1951, ma braidese d’adozione, Julio Berisso è testimone degli eventi del nostro tempo. Ha fotografato di tutto, a partire dalle vicende del lontano Sudamerica, in cui ha dimostrato di avere molto coraggio e ambizione, oltre ad un eccezionale talento. La vita gli ha riservato grandi gioie e grandi soddisfazioni professionali, ma anche momenti duri da superare e non stiamo qui a ripercorrerla, perché già ovunque la trovate e perché sarebbe comunque parziale. Partiamo piuttosto dalla fine: le sue ultime parole di un’intervista che gentilmente ci aveva rilasciato e che oggi diventano un’eredità preziosa per i giovani fotografi e per chiunque ami la sua arte.

“ Bisogna essere curiosi, molto curiosi, guardare ed analizzare le foto di altri fotografi di primo livello, pensando che non si finisce mai d’imparare. Infine, non dimenticare mai le regole base che sono la luce, la composizione e, come diceva il grande Cartier Bresson, avvicinarsi al soggetto, avere un occhio attento ed un dito veloce”.

Addio Julio, che la terra ti sia lieve come i tuoi scatti. (Silvia Gullino)