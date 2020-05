Fiamme alla "AB Servizi" di Sommariva Bosco: al lavoro da ore quattro squadre di vigili del fuoco

Fiamme in un capannone della ditta AB Servizi di Sommariva Bosco, in frazione Tavelle. L'azienda si occupa di trattamento dei rifiuti non speciali. L'allarme è stato lanciato attorno alle 4.30 da un camionista che ha visto le lingue di fuoco mentre transitava in autostrada.

Stanno operando da alcune ore una squadra di Cuneo con l'autoscala, due squadre di Saluzzo con autobotte e Aps, oltre ai volontari di Sommariva e Racconigi.

L'autoscala della centrale di Cuneo sta lavorando con le lance per gettare acqua dal tetto.

Pare che a prendere fuoco sia stato del materiale plastico. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica e smassamento. Sono presenti i carabinieri e i tecnici dell'Arpa, per valutare le eventuali conseguenze ambientali dell'incendio.