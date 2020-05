Lutto a Bra ed Alba per la scomparsa dello storico benzinaio Giacomo Barbero, aveva 58 anni

Ha combattuto contro una malattia, un tumore, scoperto poche settimane fa e che non gli ha dato scampo. Se n’è andato via così, Giacomo Barbero, per tutti Lino, aveva solo 58 anni.

Era molto conosciuto a Bra e non solo, per il suo mestiere. Ha lavorato, infatti, nel distributore Agip in via don Orione, di fronte all’Olicar e anche ad Alba, dove è stato per molti anni benzinaio del distributore di corso Coppino, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Un mestiere che amava, coniugato alla passione per le auto storiche, testimoniata dai numerosi raduni che lo hanno visto personalmente al volante della sua prestigiosa quattro ruote d’epoca.

Lo piangono la moglie Franca, i figli Erika con Federico e Flavio con Federica, oltre ai nipotini Edoardo e Sofia.

Le esequie si svolgeranno lunedì 11 maggio nel cimitero di Pocapaglia in forma strettamente privata, alla luce delle disposizioni di legge assunte per contenere al massimo il contagio da Coronavirus, in questo momento una priorità cruciale.