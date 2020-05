Primo bilancio trimestrale UBI Banca del 2020: una performance di qualità anche grazie a Cuneo e al Piemonte

È una performance di qualità quella con cui UBI Banca si presenta all’appuntamento con la presentazione dei dati di bilancio del primo trimestre 2020. Numeri che restituiscono l’immagine di una banca solida e stabilmente ancorata alle economie dei territori in cui ha le proprie radici. Come il Piemonte e, in particolare, la provincia di Cuneo dove l’istituto di credito vanta una quota sportelli del 20%: oltre la metà delle 141 filiali regionali sono infatti nel cuneese e vi lavorano ben 800 dei 1300 dipendenti piemontesi.

Sul territorio regionale sono circa 300 mila i clienti, di cui 160 mila a Cuneo e provincia, che si traducono, dal punto di vista della ricchezza finanziaria totale in Piemonte, in un valore complessivo di 13 miliardi (9 dei quali riferiti alla provincia di Cuneo), con oltre 5 miliardi di impieghi (di cui 2 nella sola provincia di Cuneo), una quota di erogazioni ai privati di circa 70 milioni che salgono a circa 200 milioni per il settore imprese (dato che nel cuneese ammonta a 40 milioni per i privati e 90 milioni per le imprese).

Indicatori significativi a cui si aggiungono, nelle complesse settimane dell’emergenza sanitaria, le cifre dello sforzo profuso per andare in aiuto di imprese e famiglie: in Italia il 40% dei crediti erogati fino a 25 mila euro sta transitando attraverso UBI Banca, che vanno a sommarsi agli oltre 2 miliardi di crediti processati per le che hanno diritto alla garanzia fino a 800 mila euro (con un ticket medio di 700 mila euro), mentre le moratorie superano le 110 mila - una su dieci del totale Italia - per un valore complessivo di 17 miliardi. In Piemonte attualmente le moratorie gestite da UBI Banca sfiorano le 10.000, mentre per i finanziamenti fino a 25 mila euro a ieri sono stati erogati circa 20 milioni di euro, con una previsione per le prossime due settimane di circa 70 milioni totali.

Video intervista a Victor Massiah:

